No de Riede gouf et am Cercle eng Gedenkminute fir de verstuerwene Politiker. De Carlo Wagner ass jo virun enger Woch am Alter vu 67 Joer verscheet.

D'Wuert haten de Premier Xavier Bettel an de Chamberpresident Fernand Etgen. Extrait Fernand Etgen a Xavier Bettel Links RTL-News: De fréieren DP-Minister Carlo Wagner ass dout

