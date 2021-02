Zënter e Samschdeg de Moie schaffen d'Ekippe vum CGDIS an Zesummenaarbecht mam Waasserwirtschaftsamt um Problem.

Fir d'Ausbreede vum Ueleg sou gutt et geet ze limitéieren an de Schuedstoff z'absorbéieren, goufen an Zesummenaarbecht mam CIS an de Spezial-Ekippe vum NRBC Barrièren installéiert.

© CGDIS © CGDIS © CGDIS

D'Pollutioun konnt dann och bis ewell op der Héich vun den Dëmpele bei der Rossmille gestoppt ginn. Zäitweis ware ronn 40 Pompjeeën am Asaz.

Momentan géif gekuckt ginn, wéi ee viru fiert, fir d'Verschmotzung sou gutt et geet ze neutraliséieren. Op der Plaz war och d'Police a Leit vun der zoustänneger Ëmwelt-Administratioun.