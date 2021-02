De CGDIS mellt zwee Accidenter vun e Samschdeg den Owend.

Um 17.30 Auer sinn zwee Autoen am Rond-point Irgäertchen zu Hamm net laanschtenee komm. Beim Accident ass awer kee blesséiert ginn.

2 Blesséierter gouf et allerdéngs kuerz no 2 Auer op der N27. Do ass en Auto an e Bam gerannt.