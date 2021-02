D'Streck ass um Sonndeg de Mëtteg gespaart.

D'Police mellt e Sonndeg de Mëtten en Accident mat 4 Autoen hannert dem Waldhaff a Richtung Gonnereng.

Déi éischt zwee Gefierer hu wéinst Zéifloss gebremst, well awer déi zwee Autoen hannendrun net gebremst kruten, koum et zu engem Accident.

6 Erwuessener an zwee Kanner aus de hënneschten Autoe sinn an d'Spidol komm. An deenen zwee Autoe fir gouf et keng Blesséierter, esou d'Police op Nofro hin.

D'Streck ass den Ament gespaart.