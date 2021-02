Normalerweis gëtt fir 150 Leit zu Groussbus gekacht, dëst Joer gouf d'Rechnung wéinst der Pandemie éischter duerch 2 gedeelt.

Dëst Joer gouf et zu Groussbus, wéi a villen aneren Dierfer, en Drive-In an d'Buerg gouf vun doheem aus gekuckt. Och dësen Traditiounsdag wäert wuel an d'Geschicht agoen. Hei de Reportage iwwert e Buergbrennen, dat 2021 e wéineg anescht ausfale muss.