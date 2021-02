Normalerweis ass d’Rentrée no der Fuesvakanz jo keng grouss Saach. Ma fir d’Kanner an déi Jonk gouf et awer nei a méi streng Corona-Moossnamen.

Ma wéi léiert et sech mat der Mask? D'Monica Camposeo war an der Bartrenger Primärschoul de Bols fillen.

No enger Woch Homeschooling an enger Woch Vakanz huet e Méindeg de Moie fir d’éischt mol misse geraumt ginn. Aufgabeblieder klasséieren, Classeuren op d'Plaz maachen an – ganz wichteg – sech iwwert den Homeschooling austauschen.

D'Léierin Mandy Kraus huet hir Klass gefrot: "Léiert dir léiwer doheem oder an der Schoul? A wat hutt dir doheem am meeschte vermësst?"

Anescht wéi doheem, geet et an der Klass net just dorëms, d’Aufgaben séier ze erleedegen. Ma genee dat wier och de Virdeel vum Presenzunterrecht.

Mandy Kraus, Enseignante am Cycle 2.2:

"Verschidde Kanner huet dat gutt gefall, anere Kanner huet dat manner gutt gefall. Mee et ass einfach wichteg, dass si sech kënnen ausdrécken an dat matdeelen. A vläicht gesi si, dass et nach aner Kanner ginn, deenen et änlech geet. An dat stäerkt si dann awer an deem Sënn."

D'Frënn an d'Léierin hunn d'Kanner wärend dem Homeschooling am meeschte vermësst. D'Mask par conter huet kengem gefeelt. Dat wier esouguer en Argument fir d'Schoul doheem, esou de Fazit vun de Kanner.

Dës Klass huet sech awer scho ganz gutt dru gewinnt, mat der Mask d'Schoulbänk ze drécken, bei hinne war dat nämlech scho virun der Fuesvakanz esou. Trotzdeem géingen d'Maske stéieren an et wier heiansdo onangeneem, se déi ganzen Zäit unzehalen. D'Kanner weisen awer vill Versteesdemech.

Trotz Masken a Restriktioune gëtt an der Schoul versicht, e Stéck Normalitéit bäizebehalen. Do spillt och de Sportunterrecht eng wichteg Roll. Hei muss de Mask net ugehalen ginn.

David Bettinelli, zoustännege Regionaldirekter vun der Grondschoul:

"Et ass nach ëmmer d'Recommandatioun, dass de Sport a klenge Gruppe vu 4 gemaach gëtt, da gëtt a Statioune gefuer. Natierlech gëtt d'Wieder elo och besser, dann hu mer d'Chance méi kënnen dobaussen ze maachen. An da gëtt och profitéiert, fir un der frëscher Loft ze sinn."

A fir d'Kanner ass et wichteg, nees kënnen zesummen ze sinn. Well et an der Schoul jo um Enn net nëmmen ëm d'Léiere geet.