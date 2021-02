E Méindeg am Nomëtteg hat et zu Klierf an engem Haus gebrannt.

Wéi d'Police mellt, war e Feier an der Grand-Rue op der Héicht vum Haus Nummer 2 ausgebrach. D'Strooss war wärend de Läschaarbechte gespaart. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL