Bis ewell goufen d'Froe vun de Journalisten an d'Äntwerten net online gesat. Dat hat d'Oppositioun, d'ALJP an d'Mënscherechtskommissioun kritiséiert.

D'Pressekonferenze vun der Regierung ginn nees integral, also mat Froe vun de Journalisten, um Internet verëffentlecht, doriwwer freet sech d'Journalistenassociatioun ALJP an engem Comminqué. Souwuel d'ALJP, wéi och d'Mënscherechtskommissioun hate kritiséiert, datt no de Pressekonferenzen nëmmen nach d'Presentatioune vun de Ministeren ëffentlech zougänglech waren.

D'Majoritéitsparteien an der Chamber haten e Freiden nach géint eng Motioun vun de Pirate gestëmmt, déi d'Regierung opgefuerdert huet, d'Pressekonferenzen nees komplett ze verëffentlechen. D’ALJP freet sech, datt d’Regierung hir Meenung am Sënn vun der Transparenz an dem Informatiounszougang geännert huet.