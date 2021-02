D'lescht Woch goufen eppes méi wei 60.000 Tester gemaach, 1.249 dovu ware positiv.

Par rapport zu der Kalennerwoch 6 sinn d'lescht Woch d'Neiinfektiounen ëm 14% an d'Luucht gaangen. Knapp d'Hallschent vun de positive Fäll gouf an der Quarantän ermëttelt. De Positivitéitstaux beim Large Scale Testing bleift déi lescht Woche relativ stabel a läit aktuell bei 0,3%.

D'lescht Woch goufen eppes méi wei 60.000 Tester gemaach, 1.249 dovu ware positiv. 47% vun den Neiinfektioune goufen duerch de Contact Tracing ermëttelt, esou datt dës Persounen am Prinzip a Quarantän waren a keng nei Infektiounsketten ausgeléist hunn. Am Large Scale Testing hunn 123 PCR-Tester ausgeschloen, wat e Positivitéitstaux vun 0,3% ausmécht. An de leschten 9 Woche louch dësen ëmmer tëscht 0,21 an 0,43%.

Vun den Tester, déi op Ordonnance vum Dokter gemaach goufen, waren der 538 positiv. Hei läit de Positivitéitstaux elo bei 3,45%. An Däitschland läit dësen Taux bei aktuell ronn 5%, a Frankräich bei knapp 6%.

Insgesamt ass d'Situatioun zu Lëtzebuerg den Ament stabel. Zanter dem 12. Februar huet de Staatslabo keng aktuell Zuele méi vun de Sequenzéierunge verëffentlecht. Et ass allerdéngs dovun auszegoen, dat genee wéi am Rescht vun Europa och zu Lëtzebuerg déi méi ustiechend Varianten amgaange sinn, sech duerchzesetzen an d'Neiinfektiounen nees an d'Luucht ginn.

Et gëtt awer och Liichtblécker. Déi positiv Nouvellen aus de leschte Wochen zu de Vaccinen dierften an de nächste Wochen och lues a lues Effete weisen. D'Impfunge schützen net nëmme viru Krankheet, ma hunn och e groussen Impakt op d'Iwwerdroung. Och d'Temperaturen an de Fait, datt d'Leit sech nees méi dobaussen ophalen, dierft sech an de nächste Wochen op d'Zuel vun Neiinfektiounen auswierken.