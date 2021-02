Vun e Méindeg u gëllt d'Maskeflicht och an de Grondschoulen, vum Cycle 2 un.

Stonnelaang e Mask unhunn, ass dat vun engem gesondheetleche a psychologesche Point de vue aus onbedenklech? A bleift de Covid19 fir déi meescht Kanner eng harmlos Infektioun?

D'Masken an der Klass sinn ee klengt Iwwel am Verglach zum Homeschooling. Do sinn den Dr Allard, Präsident vun de Kannerdokteren, an d’Dr De La Fuente, Responsabel fir de Covid-Stack an der Kannerklinik, sech eens.

Kanner a Jugendlecher missten an d'Schoul goen, fir ze léieren a fir sozial Kontakter ze hunn. Am Homeschooling wär de Wee bei de Frigo kuerz, seet den Dr Serge Allard, dee méi kleng Patiente mat Iwwergewiicht gesäit. D'Nofro fir Rendez-vouse bei der Kannerpsychiaterin niewendru wär an d'Luucht gaangen.

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL

Gesondheetlech Niewewierkungen?

Duerch stonnelaangt Droe vun der Mask kéinte wuel kleng Nieweneffekter, wéi Pautschen, Hautreizungen oder och mol Kappwéi optrieden. Seriö gesondheetlech Problemer, wéi Longepilz oder Infektiounen, géifen et awer keng, do ass den Dr Allard, Longespezialist bei Kanner, formell. Studien hätte gewisen, datt esouguer de Mask wärend dem Sport net zu Otemproblemer oder Infektioune vun den Otemweeër féiere géif, betount d’Dr Isabel De La Fuente Garcia.

Wichteg wier et, d'Kanner ze léieren, de Mask richteg unzedoen. Grad esou wéi d'Messagen, déi Elteren a Léierpersonal de Kanner am Kontext vum Mondschutz vermëttelen.

Fir d'Verbreedung vum Virus an der Gesellschaft ze verhënneren, wär d'Maskeflicht an de Schoule sënnvoll, betount d'Kannerdoktesch. Reegelméisseg Lëften, Hänn desinfizéieren an Distanz halen, dierften awer dowéinst net vergiess ginn.

Covid19 bei Kanner an der Reegel harmlos

Duerch déi brittesch Variant verbreet de Coronavirus sech elo och méi bei de Kanner. D'Krankheetsverleef vun de klenge Patienten, déi den Dr Allard a seng Praxis-Kolleege bis haut gesinn hunn, wäre liicht gewiescht. Féiwer, Houscht, Hals- an/oder Kappwéi a Middegkeet wiere gängeg Symptomer. Rezent huet de Longespezialist e puer Jugendlecher gesi mat Drock op der Broscht an Otemproblemer.

1 Kand op 1.000 infizéiert Kanner mécht Komplikatiounen duerch de Covid. Dat soen d'Zuele vun der Dr De La Fuente aus der Kannerklinik. Zanter der Rentrée am September hätte si net méi Covid-19-Patiente mat Komplikatioune gehat wéi virdrun. Trotz der Hausse vun Infektioune wären an de leschten zwee Méint souguer manner Kanner hospitaliséiert ginn.