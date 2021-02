Déi aktuell "Schlammschlacht" misst ophalen an et misst een ouni Polemik no enger Léisung sichen, schreift d’FGFC an engem Communiqué en Dënschdeg.

An der Diskussioun ëm d’Sécherheet op der Stater Gare an zu Bouneweg fuerdert d’Gewerkschaft vum Gemengepersonal FGFC eng Entrevue mam Policeminister Henri Kox, dem Inneministère, de Responsabele vun der Police an der Policegewerkschaft, sou wéi och der Stater Gemeng, fir iwwert d’Erweidere vun de Kompetenze vun den Agents municipaux ze schwätzen. PDF: Offiziellt Schreiwes