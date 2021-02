Erënnert gëtt un all déi Lëtzebuerger a Lëtzebuerginnen, déi sech getraut hu wärend dem Zweete Weltkrich dem Nazi-Occupant d'Stier ze bidden.

Et gëtt awer och un all déi erënnert, déi an de Kazetter, Prisongen an Ëmsiidlungslager wéinst hirem Asaz an der Resistenz a fir d'demokratesch Fräiheeten vum Land hiert Liewe gelooss hunn. Ganz besonnesch an Erënnerung bleift de Mord vun 23 Resistenzler de 25. Februar 1944, viru 77 Joer also, am Hinzerter Bësch a vun de Streikaffer, déi am September 1942 zu Hinzert an zu Köln ëmbruecht goufen.

Déi traditionnell Zeremonie fir den Nationalen Resistenzdag muss sech natierlech de sanitäre Covid-Mesuren upassen. Deemno sinn d'Gedenkfeierlechkeet an der Glaciskapell a virum Hinzerterkräiz just fir déi Leit reservéiert, déi eng Invitatioun hunn, präziséiert de Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Jiddereen huet awer d'Méiglechkeet duerno op de Kierfécht a bei Hinzerter Kräiz ze goen.

De leschte Chiffren no goufe bal 3.500 Männer a 500 Fraen am Zweete Weltkrich wéinst politesche Grënn deportéiert. 800 vun hinnen hunn d'KZer net iwwerlieft. A 4.36 Resistenzler goufen ëmgesiidelt. Vun den 10.200 Jonken, déi zwangsrekrutéiert goufen, sinn der 2.800 gestuerwen oder verschwonnen. 3.600 Lëtzebuerger sinn desertéiert oder hu sech mat Hëllef vu Famill a Resistenz verstoppt fir de forcéierte Militärdéngscht bei der Wehrmacht net unzetrieden.

Schreiwes Journée nationale de la Résistance

Journée nationale de la Résistance,

Dimanche, 28 février 2021

En raison de la pandémie, l'assistance aux cérémonies est limitée

cette année à un nombre très restreint d'invités.

Le 25 février 1944, 23 résistants luxembourgeois furent assassinés dans le SS-Sonderlager/KZ Hinzert, situé à 75 km de Luxembourg-Ville. C’est autour de cette date du 25 février que, depuis des décennies, le Luxembourg se souvient de celles et de ceux ont résisté activement à l’oppresseur nazi.

En effet, ces 23 résistants assassinés représentent symboliquement toutes les personnes qui ont péri parce qu’elle avaient à cœur de préserver les libertés démocratiques dans leur pays.

La nouvelle brochure de 34 pages en 4 langues (luxembourgeois, français, allemand, anglais) sur la 2e Guerre mondiale au Luxembourg, éditée par le Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale [1] écrit :

Que signifie résister?

Les premières organisations de résistance contre les Allemands naissent en août-septembre 1940, notamment dans les milieux du scoutisme. Très diverses politiquement, elles partagent l'objectif de libérer le Luxembourg et de lui rendre son indépendance. Entrer en résistance, c'est choisir de combattre un régime totalitaire sans merci pour ses adversaires. Ce choix, dicté par le courage civique, est dangereux pour soi et sa famille. Ceux qui le font sont traqués, craignent en permanence d'être dénoncés et envoyés en camp de concentration, notamment celui de Hinzert. Beaucoup paient leur engagement de leur vie. Les résistants sont jeunes: en 1940, la moitié d'entre eux ont moins de 26 ans, 5% ont même moins de 16 ans.

Quelles sont les activités de la résistance?

Aider les personnes menacées par les nazis à sortir du pays et soutenir les opposants sont, au début, les principales activités de la résistance. Elle collecte aussi des renseignements pour les Alliés et fait de la contre-propagande, par exemple à l'occasion du recensement du 10 octobre 1941. L'enrôlement forcé transforme la résistance. Elle cache et nourrit près de 3.600 déserteurs et réfractaires, ou bien les fait passer au-delà des frontières. C'est un véritable exploit lorsqu'on sait que le pays est petit et étroitement surveillé, que la nourriture est strictement rationnée, que tout passage non autorisé de la frontière est puni de mort. Cela lui apporte de nombreux soutiens dans la population. Les enrôlés de force déserteurs lui donnent une nouvelle dimension, car certains sont armés et ont l'expérience du combat. (pp. 18-19)

En tout et pour tout, 1.560 Luxembourgeois ont été déportés au seul camp de Hinzert : 82 y sont morts et un nombre important ont été déportés de Hinzert dans des camps de concentration nazis en Allemagne, France, Autriche etc.

La résistance ayant été une décision individuelle prise dans des conditions périlleuses interdisant toute publicité, on est longtemps resté dans l’ignorance des chiffres réels. Les chiffres dont nous diposons aujourd'hui sont les suivants : sur une population de 290.000 habitants au début de la guerre:

Près de 3.500 hommes et environ 500 femmes du Luxembourg ont été déportés pour des raisons politiques – donc pour des faits de résistance contre l’oppresseur nazi - dans des camps de concentration comme Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Ravensbrück, Sachsenhausen…. 800 d’entre eux n’ont pas survécu, dont les 82 prisonniers du camp de concentration de Hinzert.

4.136 personnes ont été déplacées de force pour des raisons politiques (59 personnes n’ont pas survécu à cette déportation (Ëmsiidlung ) en Silésie (aujourd’hui : Pologne)

La politique de germanisation des Nazis a forcé dans l’uniforme nazi un nombre tragique de jeunes Luxembourgeois:

10.200 jeunes Luxembourgeois, entre 18 et 24 ans, ont été enrôlés de force, plus de 2.800 sont morts ou ont été portés disparus;

3.600 jeunes Luxembourgeois réfractaires et déserteurs qui ont réussi, avec l’aide de leurs familles et de la résistance d’échapper à la conscription militaire.

La brochure mentionnée supra [2] donne les chiffres suivants sur la population juive du Luxembourg:

Près de 4.000 Juifs vivaient au Luxembourg en 1940. 980 sont des Luxembourgeois, un millier des étrangers arrivés avant 1933, les autres sont des réfugiés ayant fui la terreur nazie, surtout allemands et autrichiens, arrivés après 1933. Le jour de l’invasion, plus de 2.000 Juifs fuient en France et en Belgique. Environ 900 autres réussissent à quitter le pays jusqu’à la mi-octobre 1941. A ce moment, les Allemands stoppent l'émigration. Leur but n'est plus de chasser les Juifs mais de les tuer tous. Certains d'entre eux sont d'abord rassemblés au couvent confisqué de Cinqfontaines, que les Allemands ont transformé en camp d'internement. Au final, près de 700 Juifs du Luxembourg sont déportés vers les ghettos et les camps d’extermination, dans l'indifférence quasi générale. Presque 600 autres, réfugiés en France ou en Belgique, subissent le même sort. Quasiment tous sont assassinés, dans le cadre de la Shoah.

Il ne faut pas oublier les 3.614 femmes qui ont dû faire, contre leur gré, du Reichsarbeitsdienst (RAD) et du Kriegshilfsdienst KHD): 58 d'entre elles n'ont pas survécu.

Il faut aussi relever ceux qui s’étaient engagés comme volontaires pour défendre leur patrie dans les armées des Alliés : sur 584 engagés, 57 ont payé de leur vie leur combat.

Il y a eu aussi des Luxembourgeois qui ont collaboré avec l’occupant nazi. Cela n’a jamais été un secret puisque dans les années qui suivirent la fin de la guerre, l'épuration administrative concerna quelque 18.000 fonctionnaires et représentants des différents métiers. 360 écopèrent des sanctions graves. L'épuration politique toucha quelque 10.000 individus accusés d'avoir été pro-allemands: 12 furent condamnés à mort. 1.300 furent condamnés à des peines de prison de plus de deux années et déchus de la nationalité luxembourgeoise.

Comment en était-on arrivé là, dans ce pays qui venait de fêter le centenaire de son indépendance ?

Après l’occupation militaire du pays par la Wehrmacht, le 10 mai 1940, il était encore permis de se bercer dans l’illusion que la situation de 1914 se répéterait: le Grand-Duché continuerait d’exister comme État plus ou moins souverain, en préservant sa neutralité et en restant ainsi en dehors du conflit armé.

Les mesures tendant à germaniser le pays, et à le soumettre au diktat nazi, qui s’accentuaient rapidement au cours des mois suivants ne laissaient cependant pas de doute: l’instauration d’un régime totalitaire et terroriste ne laissait plus de place à d’autres opinions. Les autres, c’étaient les “Sie bieten nicht die Gewähr” qui furent éliminés sans égards de la vie publique , auxquels il fut interdit d’exercer leur profession ou qui furent obligés de partir vers un exil en terres germaniques, c’étaient ceux qui faisaient de la résistance dans la clandestinité et qui, s’ils se faisaient prendre, subissaient les interrogatoires et les tortures pour passer en prison, et, dans la foulée, aboutissaient dans les camps de concentration, et c’étaient les juifs qui, après l’application de la “Endlösung” n’avaient d’autre perspective que la mort.

Les habitants du territoire luxembourgeois, puisqu’ils n’avaient plus la possibilité de franchir librement les frontières pour se rendre sous des ciels plus cléments, avaient donc le choix de subir le régime qui s’instaurait et de vivoter sous la chape de plomb idéologique qui se mettait en place, d’entrer en collaboration, ou de faire de la résistance.

Ceux et celles qui se décidaient pour la résistance le faisaient par choix personnel et pour des motifs dont ils n’avaient pas à se justifier. Ces femmes et ces hommes n’agissaient pas par ordre d’une quelconque autorité et se rendaient parfaitement compte qu’il risquaient leur santé et leur vie, et qu’ils exposaient leurs familles à un avenir inconnu et misérable.

Chacun puisait individuellement en son for intérieur les ressources morales qui lui permirent de faire front, et de tenir jusqu’à la libération. Lorsque l’occupant était chassé du pays, ils retournèrent à la vie privée.

La Journée nationale de la Résistance remonte à une initiative des survivants: elle a eu et elle continue d’avoir pour mission de garder vivante la mémoire de ceux et de celles qui n’ont pas survécu et d’autre part, et de rappeler à nous autres qui avons l’heur de vivre en liberté, ce qu’il peut en coûter d’affirmer sous un régime totalitaire ce droit à la liberté.

Nous restons convaincus que la meilleure façon d’honorer celles et ceux qui sont morts pour les libertés démocratiques, aujourd’hui et demain, c’est de rester fidèles à leurs valeurs : levons la voix, appelons les choses par leur nom ! Chaque fois que les droits de l’homme sont niés, chaque fois que le droit fondamental à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne (article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ) est nié, il faut opposer aux bourreaux et aux fossoyeurs des valeurs démocratiques essentielles un non catégorique.

Les membres du groupe «Résistance» du Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale:

Berchem Nico, Dockendorf Guy, Gaasch-Trauffler José, Hansen Albert, Hoffmann Jean-Paul, Huss Lex, Kemmer Marcel, Lommel Arlette, Mersch Camille, Pirsch Jean, Theis François, Thill Nico

[1] que l'on peut télécharger, avec un cahier pédagogique, sur le site web du Comité sous le lien suivant : www.CM2GM.lu

[2] op. cit, p. 15