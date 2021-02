Um Dënschdeg am Nomëtteg koum et tëscht dem Rond-point Sandweiler an dem Scheedhaff zu engem Accident mat 6 Gefierer.

Wéi de CGDIS mellt, goufen zwou Persoune blesséiert. RTL-Informatiounen no war ee Camion, zwou Camionnetten an dräi Autoen an den Accident verwéckelt. D'Strooss huet wärend den Aarbechte misste gespaart ginn.