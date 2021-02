D'Plaz wier net ideal, fir Wunnraum an der Nordstad ze schafen. Aarbechtsplazen dogéint sollen dohinner kommen.

Zanter 1963 goufen zu Ettelbréck Zigarette produzéiert an der grousser Fabrick Heintz van Landewyck. Mëttlerweil huet d'Firma sech um Fridhaff an der neier Industriezone néiergelooss an den ale Site ass am Gaangen, ofgerappt ze ginn. Hei entsteet ënnert dem Numm "Ettelbréck ONE" e fuschneie Projet.

An der Rue des Alliés zu Ettelbréck stoung nach bis virun e puer Wochen déi grouss Produktiounshal vun der Lëtzebuerger Zigarettefabrick a mëttlerweil ass alles dem Buedem gläichgemaach. Dobäi ginn déi eenzel Materialien triéiert. Sou gëtt zum Beispill d'Trap recycléiert a fir aner Zwecker benotzt.

9.300 Awunner zielt Ettelbréck a 5.400 Aarbechtsplazen. 150 Leit hunn an der Zigarettefabrick , siwe Milliarden Zigarette goufen d'lescht Joer produzéiert. Mam Verschwanne vun den Hale changéiert och d'Nues vun der Entrée vun der Nordstad.

Heintz van Landewyck - Ofrappaarbechten zu Ettelbréck (17.+ 23.2.2021) © Domingos Oliveira, Didier Weber

Den Ament rullen d'Baggeren net um Site. Bis Enn Mäerz, ugangs Abrëll soll awer och d'Bürosgebai ofgerappt sinn. Dat neit Gebai, wäert aus 2 Deeler bestoen. Ënner anerem keime verschidden Administratioune vum Staat an de neie Komplex.

Den Agang vun Ettelbréck wär awer net ideal fir Wunnraum. Fir Aarbechtsplazen ze schafen awer ëmsou méi. Sou kéint een och den Trafic an de Greff kréien

Op enger Surface vun 20.000 Quadratmeter entsteet bis Enn 2023 de Projet "Ettelbréck ONE". Käschtepunkt: iwwer 50 Milliounen Euro, hors TVA.