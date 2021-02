Ronn 90% vun de Lycéeë sinn elo mat CO2-Melder ekipéiert. Dës schloen Alarm, soubal de Klassesall muss gelëft ginn.

Eng Mesure, fir de Risk vun der Verbreedung vum Coronavirus duerch d’Loft ze minimiséieren.

Zanter Mëtt Januar huet all Klassesall am Lycée Belval en CO2-Melder, deen Alarm schléit, soubal eng CO2-Konzentratioun vun 1.200ppm erreecht ass. Da gëtt gelëft, bis den Apparat nees gutt Loftwäerter vun ëm déi 600ppm CO2 uweist.

Eng sënnvoll Erënnerung, datt et Zäit ass, d’Fënster opzemaachen, fannen déi eng Schüler. Anerer si vum reegelméissege Gepiips vum Moossapparat gestéiert. Dat war besonnesch am Ufank de Fall, wou den Apparat nach op d’Wierksastellung vun 1.000ppm geriicht war. Do wär den Alarm all 15 Minutten ugaangen.

Am Lycée Hubert Clement zu Esch huet een dofir d’Limite souguer op eng CO2-Konzentratioun vun 1.500 eropgeschrauft. Wäerter, déi een och an der Literatur erëmfanne géif, erkläert de Physiksproff Michel Klosen. Bei 1.000 géif den Apparat einfach ze dacks schellen.

Kloer Consignen, ofgesinn vun der Beschreiwung vum Gerät, kruten d’Schoule wéi et schéngt net. Et hätt ee sech d’Informatiounen am grousse Ganze selwer zesummegesicht, an deem ee sech ënner Lycéesdirektiounen ausgetosch hätt, seet d’Astrid Schuller, Direktesch vum Lycée Belval. Hiren Adjoint hätt sech an d’Thema ageschafft.

En akustescht Erënnerungssignal fir ze lëften, méi wieren d’CO2-Sensoren net. Dat fënnt de Jean Theis, Direkter vum Lycée Hubert Clement. Am November scho wären d’Instruktiounen erausgaangen, fir reegelméisseg ze lëften. Duerch de Melder géifen d’Klassen zousätzlech drun erënnert, mee vum Prinzip hier, hätt sech net vill geännert par Rapport zu virdrun.

Ronn 90% vun de Lycéeë sinn elo mat CO2-Melder ekipéiert, heescht et vum Educatiounsministère. D’Grondschoule sollen deemnächst beliwwert ginn.