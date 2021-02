Wéi de CGDIS mellt, koum et e Mëttwoch de Moien no 6 Auer zu engem Accident op der N28 tëscht Bous an Éiter.

En Auto an e Moto krute sech do op enger Kräizung ze paken. Zwou Persoune goufe blesséiert, de Motosfuerer méi uerg, den Automobilist just liicht. De Motocyclist koum an d'Spidol, nodeems en op der Plaz direkt scho versuergt gouf. Op der Plaz waren d'Ambulanz, de Samu an d'Pompjeeë vu Réimech, Mutfert a Kanech.