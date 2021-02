Den Deputéierte vun de Piraten, Sven Clement, huet sech an enger parlamentarescher Fro ëm schützenswäert Gebaier un d'Kulturministesch geriicht.

Wéi séier gi schützenswäert Gebaier hei zu Lëtzebuerg klasséiert?, sou d'Fro vum Sven Clement. D'Sam Tanson erwaart sech a puncto Denkmalschutz duerch dat neit Gesetz, wat an der Maach ass, méi Koherenz a méi Versteesdemech.

QP Patrimoine / Reportage Claudia Kollwelter

Tëscht 2008 an 2019 huet de Services des sites et monuments zesumme mat de Gemenge ronn 27.000 Objete reperéiert, déi lokal geschützt sollte ginn, wou et also un de Gemenge wier, dës iwwert de PAG ze protegéieren. Wéi séier dat awer da geschitt a wéi vill vun den Objeten op dee Wee tatsächlech geschützt ginn, géif an den Hänn vun de Gemenge leien, betount d'Kulturministesch.

Wat den nationale Patrimoine ugeet, erkläert d'Sam Tanson, datt de wëssenschaftlechen Inventaire viru 5 Joer lancéiert gouf a fir 4 Gemengen ofgeschloss ass. Déi Aarbecht wier vill méi opwänneg.

Wéi séier a wéi vill Gebaier geschützt ginn, géif op där enger Säit vum Denkmalschutzgesetz vun 1983 ofhängeg sinn, wou eng Partie Prozeduren an Delaie festgeluecht sinn, anersäits awer och vun der Quantitéit vun Dossieren an der Unzuel u Personal bei Sites et monuments.

Mam neie Gesetz, wat an der Maach ass, an zousätzlechem Personal, kéinten d'Prozeduren der Ministesch no vereinfacht ginn an och méi schnell iwwer d'Bün goen. Domat géifen et dann och manner Gefore ginn, datt de Patrimoine zerstéiert gëtt. Donieft betount d'Sam Tanson awer och, datt d'Gemenge gefuerdert sinn, fir hir Responsabilitéit ze huelen an hir gesetzlech Moyenen anzesetzen, fir Gebaier ze schützen.

De Sven Clement vun de Piraten huet a senger Fro un d'Ministesch eng Partie Beispiller genannt, wou Gebaier, déi um Inventaire supplémentaire stinn, awer ëmgeännert ginn. Dorops äntwert d'Sam Tanson, datt si an all deenen Dossieren iwwer d'Transformatiounsaarbechten informéiert gouf an domat averstanen war. D'Ministesch ënnersträicht, datt och de Patrimoine sech verännere kann an och mol e Gebai niewendrun ofgerappt ka ginn.

Wat muttwëlleg Zerstéierungen oder net autoriséiert Transformatiounen ugeet, géif d'Gesetz vun 1983 eng Prisongsstrof vu bis zu 6 Méint virgesinn an eng Geldstrof vu bis zu 30 Milliounen Lëtzebuerger Frang.

Rezent Verstéiss géint den Inventaire supplémentaire hätt et der Ministesch no an engem Fall ginn.