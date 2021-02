D'Cargolux krut e Mëttwoch Besuch vum Grand-Duc Henri. De Staatschef war zesumme mam Mobilitéitsminister François Bausch op Visitt zu Sandweiler.

Am Géigesaz zu der Passagéierfluchgesellschaft Luxair geet et der Cargolux gutt.

2020 ass d'Cargolux vill geflunn, seet de François Bausch, och well se en Avantage géigeniwwer anere Gesellschaften hätt, déi Cargo transportéieren.

"Et muss ee wëssen, datt beim Frachtberäich, vue dass déi Passagéierfliger net geflu sinn, dir hutt haut ganz vill Fracht, dee gëtt a ganz decke Passagéierfliger an de Bauch gelueden. Dat heescht, déi stounge ganz um Buedem a Gesellschaften, déi nëmme Fracht fléien, där gëtt et der net méi sou vill. D'Cargolux ass eng vun deene gréissten och an deem Beräich an dofir war et natierlech sou wichteg, datt Europa déi Gesellschaft hat. Well d'Cargolux ass extrem vill geflunn, net nëmme fir Lëtzebuerg, och fir eis Nopeschlänner an och elo nach ass se vill am Asaz, och am Kader vum Vaccin, dat heescht et huet een hei scho gesinn, wéi wichteg et ass, datt een eng gutt Logistik huet an do gehéiert natierlech och, datt een d'Saachen iwwert de Loftwee heihinner kritt."



Hie géing dovunner ausgoen, datt d'Cargolux en exzellent Joer 2020 wäert ofgeschloss hunn, esou de François Bausch. Och den Ament géing et nach gutt goen. Dat wier net ëmmer sou gewiescht.

"Wéi ech ugefaangen hu viru 7 Joer, do huet et nach laang net sou roseg ausgesinn, mee haut muss ee scho soen, dass d'Cargolux elo wierklech gutt do steet an de Grand-Duc kënnt awer virun allem och fir Merci ze soen, well an der ganzer Pandemie d'Cargolux ganz wichteg war fir Lëtzebuerg, virun allem an der éischter Phas, wou alles zou war, a wa mer déi Loftbréck net gehat hätten, mer ganz vill Material, dat mer gebraucht hunn, net hätte kënne kréien."



Datt et der Cargolux den Ament esou gutt geet, géing et hir och erlaben, sech fir d'Zukunft opzestellen. Et wier nämlech e Marché, dee sech permanent ännere géing.

Der Luxair op där anerer Säit geet et ganz schlecht, ma d'Cargolux kéint d'Luxair och net einfach retten.

"Mir dierfen elo net raisonéieren, an deem ee géing soen, ma dat ass jo ganz einfach, da schibe mer elo, well d'Luxair jo Aktionär ass bei der Cargolux, esou vill Suen eriwwer, dat geet och net. Déi Gesellschaft an d'Aktionäre vun der Gesellschaft, dorënner och d'Luxair, musse kucken, dass déi och fir d'Zukunft sech opstellt, an dofir brauchen déi och déi Suen. Mee mir sinn natierlech frou, datt dat esou ass, well dat hëlt eis vill Suergen, nieft dem Fait, datt et och an der Logistik an dem Beschafe vu Gidder op Lëtzebuerg, virun allem am medezinesche Beräich, e grousse Virdeel ass, datt mer déi Gesellschaft hunn."

Déi schwiireg Situatioun vun der Luxair wäert och nach eng Zäitchen daueren, sou nach de Mobilitéitsminister François Bausch am RTL-Interview. Et géing een hoffen, datt de Summer duerch d'Impfcampagne nees e bësse méi normal géing goen. Bis een nees op den Niveau vu virdru kéim géing et awer bestëmmt nach 1-2 Joer daueren, an et misst een domat rechnen, datt en Deel vun der Clientèle, zum Beispill am Business-Beräich, net méi zréck kéim. De Staat géif massiv hëllefen, iwwert de Chômage partiel an iwwert d'Cellule de reclassement, sou de François Bausch.

"Mir ginn éischter an d'Richtung, datt de Fluchhafe selwer verschidde Saache kuckt, z'iwwerhuelen an Zukunft, an d'Luxair ka säi Kärgeschäft maachen, mee datt mer iwwer Ëmschiftungen d'Gesellschaft op e bessere Stand kréien, wéi haut, ech mengen, datt dat méi gescheit ass, wéi einfach Aide en capital ze ginn. D'Luxair muss aus eegener Kraaft scho probéieren, erauszekommen. Et muss een och soen, och wann de Moment vill duerch d'Fangere gekuckt gëtt an den EU-Reegelen, dat wäert sécherlech net sou bleiwen. De Staat hëlleft, do wou e kann, mee et bleift awer, datt d'Kärgeschäft, dat heescht, datt déi Airline och Leit flitt, wann dat net erëmkënnt, da gëtt et ganz schwéier."