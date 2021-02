Et gëtt Indikatiounen, datt bei de geimpfte Persounen de Virus manner zirkuléiert a virun allem méi schwéier Verleef kënne verhënnert ginn.

Aus de serologeschen Tester, déi vun der Santé reegelméisseg gemaach ginn, geet ervir, dat schonn 10,3 Prozent vun de Lëtzebuerger Residenten Antikierper op de Sars-CoV-2 entwéckelt hunn, esou de Virolog Dr. Thomas Dentzer am RTL-Wellebriecher.

D'Gesondheetspersonal gouf als éischt geimpft a gëtt weider reegelméisseg getest. Aktuell Zuelen aus Lëtzebuerg weisen, datt et Indikatioune gëtt, datt bei de geimpfte Persounen de Virus manner zirkuléiert a virun allem méi schwéier Verleef kënne verhënnert ginn.

Et gëtt vill Indicateuren, datt mer zu Lëtzebuerg am Ufank vun enger neier Infektiounswell sinn. Am Ofwaasser si nees méi Réckstänn vum Virus ze fannen. An och d'Neiinfektioune sinn an de leschten Deeg permanent an d'Luucht gaangen. Fir de Virolog Dr Thomas Dentzer ass dat breet Teste mam Large Scale Testing ee wesentleche Moyen d‘ Pandemie am Grëff ze halen.

An engem representativen Echantillon vun der Woch vum 8. op de 14. Februar goufen 132 positiv Tester sequenzéiert. A 57,6 Prozent vun de Fäll war et déi brittesch Variant a 4,5 déi südafrikanesch.

Grouss Hoffnunge ginn an d'Schnelltester gesat. Duerch ee séiert Resultat a méi reegelméissegt Teste kënnen d'Infektiounskette fréi ënnerbrach ginn. Ënnert anerem am Sport gi se schonn agesat, an de Schoule solle se geschwënn kommen.