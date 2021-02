Youth for climate krut de Präis e Mëttwoch den Owend am Naturmusée iwwerreecht.

Youth for climate huet dëst Joer de Präis "Hëllef fir d'Natur" gewonnen. D'Beweegung an där zu Lëtzebuerg virun allem Schüler a Schülerinne sinn, wëll mat hiren Aktiounen op de Klimawandel opmierksam maachen.

Präis "Hëllef fir d'Natur" / Reportage Dany Rasqué

Och wann déi jonk duerch d'Pandemie forcéiert goufen, mat hire Streiken ze pausen, si weider Projete geplangt, zum Beispill den 19. Mäerz. Dat ass den internationale Klimastreikdag.



Youth for climate krut de Präis e Mëttwoch den Owend am Naturmusée iwwerreecht. En ass dotéiert mat 5.000 Euro an enger stiliséierter Eil aus Bronz vum verstuerwene Kënschtler Jean-Pierre Georges.

De Video vun der Präisiwwerreechung