Wéi de CGDIS mellt, koum et en Donneschdeg de Moien zu engem Accident zu Hesper, op 2 Plazen hat et gebrannt.

Géint 6 Auer gouf e Motocyclist liicht blesséiert, deen zu Hesper an der Diddenhuewenerstrooss gefall ass.

Zu Beetebuerg huet um 9 Auer e Chalet am Bongert Altenhoven gebrannt. Hei blouf et beim Materialschued an an der Stad huet géint 10.10 Auer en Auto an der Rue Edward Steichen um Kierchbierg gebrannt. Och hei ass kengem eppes geschitt.