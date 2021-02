Virun allem um Kierchbierg ass d'SNHBM am Gaange mat Bauen.

Virun allem Appartementer entstinn an den nächste Joren. Nieft der Stad Lëtzebuerg wäert d'SNHBM dëst Joer awer och ënnert anerem zu Biissen, Heischent a Suessem abordabel Wunnenge bauen.

Am Reimerwee vum Boulevard Konrad Adenauer um Kierchbierg baut d'SNHBM, d'Société Nationale des Habitations à Bon Marché. 298 Wunnengen entstinn hei. Dovunner kommen der 100 an d'Location Sociale an 200 ginn der verkaf.

De Locatiounspräis fir en Appartement läit an der Moyenne bei 4 Euro de Metercarré. 3.284 Euro bezilt ee pro Metercarré, wann ee bei der SNHBM en Haus kafe wëll. Dëst ass de subventionéierte Präis. De Verkafspräis fir en Haus läit domadder tëscht 450 a 500 Dausend Euro. Dobäi ass een net Proprietär vum Terrain.

Och um Kiem - dat ass um Kierchbierg - baut d'SNHBM. 250 Wunnengen entstinn hei. Well den Tram spéider emol hei fuere wäert, géif et Sënn maachen, hei ze bauen.

Ass een un enger Wunneng interesséiert, muss ee sech op eng Waardelëscht androen. Et ginn 2 verschidde Listes d'Attenten.

250 Wunnenge wäerte vun 2023 un um Boulevard J.F.Kennedy gebaut ginn. De Gros ginn Appartementer. Souwuel fir d'Locatioun ewéi de Verkaf. 3 an halleft Joer daueren dës Bauaarbechten.