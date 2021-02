Béid Entreprisë vereenen hei déi béid touristesch Reesbüroen "We love to travel" a "Voyages Emile Weber" zu engem groussen neie Produit.

Vayages Emile Weber a "We love to travel" vereene 34 Agencë mat iwwer 130 Mataarbechter. Well sech de Marché vum Reesen andauernd ännert a well d'Konkurrenz online ëmmer méi wiisst, ass een zu der Konklusioun komm hei zesummenzeschaffen.

Hei dat offiziellt Schreiwes am PDF!

"Dank unserer historischen Stärke und dem Vertrauen, das wir von unseren Kunden tagtäglich geschenkt bekommen, haben wir die Corona-Krise bislang trotz massiver Umsatz-Verluste gut meistern können. Um für die immer schneller entwickelnden Veränderungen gewappnet zu sein, werden We love to travel und Voyages Emile Weber, als starke Partner, gemeinsam die Zukunft gestalten", sou de Marc Sales vun SLG.

"Ich freue mich auf diese gemeinsame Reise mit SLG. Wir vereinen unsere Herkunft als

luxemburgische Traditionshäuser und waren beide immer schon Pioniere und teilen die

gleiche Innovationslust. Zusammen mit unseren Mitarbeitern werden unsere beiden Marken

auch in Zukunft eine starke Rolle in Luxemburg und der Großregion spielen", betount dann de Fernand

Heinisch vu Voyages Emile Weber.



Niewent der traditioneller Berodung an enger Agence, ginn an Zukunft säitens Travel Group Luxembourg méi virtuell a mobile Léisungen offréiert.