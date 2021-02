Geschitt ass dëse bizaren Accident e Mëttwoch den Owend um kuerz virun 20 Auer.

Éischten Erkenntnisser no stoung e Chauffeur op der Place de la Gare bei enger rouder Luucht, wéi op eemol de Réckgang ageluecht gouf an de Chauffeur ouni ersiichtleche Grond hannerzeg géint en aneren Auto gefuer ass. Dono ass hien nees no vir gefuer, ass duerch déi rout Luucht op d'Tramspist gefuer, dat a Richtung Gare. Hei ass hie géint eng Glasmauer vun der Hal vun der Gare gerannt an ass stoe bliwwen.

E puer Foussgänger, déi um Parvis de la Gare ënnerwee waren, hu missten dem Auto auswäichen, ma glécklecherweis gouf kee blesséiert. De Chauffeur selwer gouf nach op der Plaz vun der Police gestallt. Den Alkohol- an Drogentest sinn negativ ausgefall. De Parquet gouf informéiert an huet ordonéiert, fir de Mann, dee gefuer ass, festzehuelen. Hie koum en Donneschdeg de Moie virun den Untersuchungsriichter.