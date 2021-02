Scho leschten Hierscht huet den OGBL zu Diddeleng virun Eurofoil protestéiert, well Direktioun vum Aluminium-Produzent de Kollektivvertrag gekënnegt huet.

Direktioun huet en neie Vertrag proposéiert, an dësem sollen d'Mataarbechter awer net gutt ewechkommen.

Dowéinst hunn e Freideg de Moien fir d'zweet ronn 50 Leit virun Eurofoil Poste bezunn.

Ze vill Aarbecht, ze wéineg Zäit a méi Aarbechtsaccidenter, doriwwer hunn um Protestpiquet e Freideg de Moien eng Partie Mataarbechter diskutéiert. Ma d'Konditiounen, ënnert deene bei Eurofoil soll geschafft ginn, wieren einfach net méi drobar.

🔴 (VIDEO) La tension monte chez Eurofoil 🔴



▶️Les salariés d'Eurofoil ont à nouveau protesté ce matin devant leur entreprise à Dudelange https://t.co/dupwOBaB2F pic.twitter.com/1YONcFwlN5 — OGBL Luxembourg (@OGBL_Luxembourg) February 26, 2021

De Jean-Claude Wilmes (schafft zanter 26 Joer bei Eurofoil):

"Also et gëtt katastrophal. Ëmmer nëmmen Dauerstress. Mir kréien a 5 Deeg net gemaach, wat mir mussen, da kréie mir nach Chômage opgedonnert. Jo, an 3 Deeg ass dat guer net machbar. Dat geet net, déi maachen d'Leit fäerdeg mat den Nerven a bannendran ass totale Chaos. Et ass just nach eng Saach vun der Zäit, an dann hu mir rëm eng kéier en Accident. An ech hoffe just, dass et kee Schlëmmt gëtt, well do geet et jo awer och ëm Liewen."

An de leschte Woche wier et schonn e puer mol zu Aarbechtsaccidenter komm, seet den OGBL. Et misst onbedéngt en neien Kollektivvertrag opgestallt ginn, fir d'Konditioune rëm ze verbesseren. Ma Direktioun géif awer net mat sech schwätze loossen.

De Patrick Freichel (Syndikat Metallindustrie OGBL):

"Si haten näischt fir op den Dësch ze leeën, si bleiwen op hirer Positioun. Si wëllen d'Personal weider spalten, d'Acquis sociaux futti maachen an déi nei Mataarbechter ënnert schlechte Konditiounen astellen. Do soe mir Nee!"

E Freideg de Moie gouf symbolesch e Feier ugefaangen an d'Entrée vun der Entreprise zougestallt. Esou hunn d'Camione misse virun der Dier bleiwen a konnten hir Wuer net ofliwweren. Sou Aktioune wäert een esoulaang organiséieren, bis d'Direktioun oppe fir Verhandlungen ass.

Eng offiziell Ausso vun Eurofoil gëtt et net. D'Direktioun war weder e Freideg de Moie unzetreffen nach iwwer Telefon erreechbar.