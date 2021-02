E Méindeg, den 1. Mäerz, trieden déi véier Plans sectoriellen a Kraaft a sinn domat verbindlech.

De Minister fir d'Landesplanung huet de Freideg de Moie bei der Presentatioun vun engem decisive Schratt fir méi Liewensqualitéit an Naturschutz zu Lëtzebuerg geschwat. Domat hätt een en Instrument geschaaft, mat deem Terrainen am allgemengen Interessi reservéiert kënne ginn.

Déi véier sektoriell Pläng sinn opgedeelt an de Logement, d'Industrie- respektiv Aktivitéitszonen, Landschaften an Transport. Op geziilt ausgesichte Plaze soll an Zukunft geziilt a koordinéiert gebaut ginn. Nëmmen esou kéint een och wichteg Ressourcë protegéieren, huet de Claude Turmes betount.

De Claude Turmes

"Loft a Waasser natierlech. Ma fir mech ass déi knappste Ressource de Buedem. Dat erkläert och, firwat mir prioritär scho genotzte Buedem op Industrefriche benotzen, fir do ze entwéckelen. Mir ginn net einfach an d'Gréngs, well dat hätt negativ Konsequenzen."

Zu Diddeleng, zu Esch an och zu Wolz gëtt dat jo gemaach, fir Wunnraum ze schafen. Am Plan sectoriel "Logement" steet dann och dran, net méi nëmmen 10 Prozent vun den Terraine fir Wunnengsbau musse fir abordabele Logement benotzt ginn, mä 30 Prozent. Hei wär Potenzial, fir op mannst fir 50.000 Leit Wunnraum ze schafen, dovu kéinte 15.000 Leit à coût modéré wunnen.

Am zweete Plang si 455 Hektar fir Aktivitéitszone reservéiert. Dem Minister fir Landesplanung säin Zil ass et, fir d'Industrie an d'Handwierk interkommunal, dat heescht tëscht de Gemenge koordinéiert, ze organiséieren. Anescht géif een d'Land komplett zersidelen, seet de Claude Turmes.

Am sektorielle Plang fir den Transport gi Couloiren uechter d'Land ausgewisen, op deenen an Zukunft déi néideg Infrastrukture fir den ëffentlechen Transport kënne gebaut ginn. Domat hätten d'Proprietäre vun den Terrainen elo schonn eng gewëss Transparenz, seet de Claude Turmes. Am Kloertext: esou wéissten d'Proprietären, dass hiren Terrain eemol gebraucht gëtt a si, wann néideg, expropriéiert kënne ginn.

De véierte sektorielle Plang huet als Zil, d'Natur an d'Landschaften zu Lëtzebuerg ze protegéieren. Heifir goufen op der Landkaart 47 sougenannt "coupures vertes" agezeechent, an deene keng urbanistesch Entwécklung dierf sinn. Dat entsprécht enger Surface vu knapps 3.900 Hektar.

Um Site geoportail.lu kann all Bierger op enger interaktiver Kaart nokucken, wéi eng Terraine vu wéi engem Plan sectoriel concernéiert sinn.

De Wëllen, fir d'Land fir verschidde Besoinen anzedeelen, geet zeréck bis an d'Joer 2003.