D'Haaptstrooss a Richtung Belsch war wärend der Zäit vun de Läschaarbechte gespaart.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Stengefort, Hascht, Mamer an aus der Stad.

Weider mellt de CGDIS nach e Kamäibrand kuerz viurn 12 Auer e Freideg de Mëtteg zu Käerjeng an der Rue des Roses.

A ganzer 4 Mol koum et zu enger Kollisioun tëscht zwee Autoen. Dëst géint 11.46 Auer zu Rodange an der Lonkescher Strooss. Hei gouf et ee Blesséierten.

Ee weideren Accident ass kuerz viru 15 Auer op der Nordstrooss an Direktioun Lëtzebuerg Waldhaff geschitt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.

Kee Blesséierte gouf et um Keeler Potto kuerz no 16.30 Auer.

A bei enger weiderer Kollisioun op der Nordstrooss géint 15.45 Auer am Tunnel Stafelter goufen 2 Persoune verwonnt.