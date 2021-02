En Donneschdeg koum et géint 22 Auer zu engem Virfall, bei deem e Sécherheetsbeamten ënnert anerem mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloe gouf.

Hien hat versicht, e Sträit tëscht enger Koppel ze schlichten a gouf dobäi ugegraff. Wéinst sengem gereiztem Verhalen duerft den Täter net mam Zuch matfueren an ass dunn handgräiflech ginn. Ënnert anerem huet hien de Sécherheetsbeamte gestouss an hie mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen. D'Affer krut och Morddreeunge vun därselwechter Persoun. Nodeems Hëllef op d'Plaz koum, soll och d'Fra him Morddreeungen entgéintbruecht hunn. Eng Plainte géint béid Persoune gouf eragereecht.