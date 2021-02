Zanter dem 13. Februar 2021 gëtt dat 15 Joer aalt Meedchen aus der Stad vermësst.

D'Ana de Lima Vermeir gouf fir d'lescht den 13. Februar géint 18.15 Auer an der Rue du cimetière zu Bouneweg gesinn.

D'Police schreift, et kéint een net ausschléissen, datt d'Meedchen am Garer Quartier an der Stad, zu Ettelbréck oder zu Heischent ënnerwee ass.

Leit, déi Indicen hunn, wou d'Ana de Lima Vermeir kéint sinn, solle sech dringend bei der Police aus der Stad um (+352) 244 40 1000 oder iwwert den 113 mellen.