E Samschdeg den Owend gouf eng nei Etüd iwwert déi éischt Phas vum Large-Scale-Testing zu Lëtzebuerg verëffentlecht.

Duerch de Large-Scale-Testing konnten tëscht dem 27. Mee an dem 15. September knapp 1.800 Neiinfektioune verhënnert ginn. Dat geet aus enger Etüd ervir, déi e Samschdeg vu Membere vun der Covid-19-Taskforce verëffentlecht gouf.

D’Etüd ass scho vun anere Wëssenschaftler gepréift ginn an huet domat déi sougenannte "peer review" ofgeschloss. D’Publikatioun wäert am renomméierte Wëssenschaftsmagazin "The Lancet" publizéiert ginn.

Wat gouf analyséiert?

D'Lëtzebuerger Wëssenschaftler wollten erausfannen, wéi een Impakt déi éischt Phas vum Large-Scale-Testing op de Verlaf vun der Pandemie hat. Déi éischt Phas vum Large-Scale-Testing ass vum 27. Mee bis de 15. September gelaf, wou och déi zweet Infektiounswell am Grand-Duché wärend dem Summer dra gefall ass. 49 Prozent vun de Residenten an 22 Prozent vun de Frontalieren hunn un der éischter Phas vum LST matgemaach. 26 Prozent vun all de positive Fäll konnten an deem Zäitraum op de Large-Scale-Testing zréckgefouert ginn.

Wat sinn déi zentral Erkenntnisser?

Och Persounen, déi keng Symptomer hunn, kënne bei enger Infektioun de Virus weider ginn. Asymptomatesch Leit hu liicht manner Persounen infizéiert wéi symptomatescher.

A verschiddene Secteure gëtt et ee méi groussen Infektiounsrisiko, beispillsweis am Déngschtleeschtungssecteur, beim Gesondheetspersonal oder am Secteur vun der Constructioun.

Och sozio-ekonomesch Facteuren hunn een Afloss op den Infektiounsrisiko.

Modelléierungen hu gewisen, datt et ouni de Large-Scale-Testing an der Period Mee bis September 42,9 Prozent méi Infektioune ginn hätt. Dat wiere knapp 1.800 Neiinfektioune fir deen Zäitraum gewiescht.

Hätten nach méi Persoune matgemaach a wier nach méi heefeg getest ginn, wier den Impakt nach méi grouss gewiescht. Bei 100 Prozent Participatioun hätten zousätzlech 1.650 Infektioune kënne verhënnert ginn.

Hei kënnt Dir déi ganz Etüd liesen.