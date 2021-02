De CGDIS mellt 2 Bränn, eemol géint 18.40 Auer zu Habscht an nach emol géint 22.30 Auer an der Stad.

An der Rue de l'Eau zu Habscht war et e Kamäibrand. Do waren d'Pompjeeë vun Habscht a Mamer am Asaz.

an der Stad an der Avenue de la Gare stoung e Stroumverdeeler a Flamen. Do waren d'Stater Pompjeeën op der Plaz.

Weider Detailer sinn net gewosst.