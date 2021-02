Der Police ass um 2.30 Auer an der Nuecht op e Sonndeg en Auto opgefall, deen an der Rue Notre-Dame an der Stad duerch e puer rout Luuchte gefuer ass.

Nodeems d'Beamten de Won kuerz aus den Ae verluer haten, konnte si en an der Hollerecher Strooss nees ausmaachen. Si sinn dem Automobilist nogefuer, deen an der Autobunnssortie a Richtung Briddel konnt gestoppt ginn. En Alkoholtest beim Chauffer war positiv an de Permis gouf agezunn. Déi 5 Leit am Auto kruten donieft e Protokoll an Héicht vun all kéiers 300 Euro well si géint d'Ausgangsspär verstouss hunn.