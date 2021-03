Si sinn opgedeelt an de Logement, d'Industrie- respektiv Aktivitéitszonen, Landschaften an Transport.

Si definéiere wou an Zukunft soll a ka gebaut ginn, wou Plaz ass fir ze wunnen, fir Aktivitéiten ze maachen, fir d'Mobilitéit a wéi a wou d'Natur an d'Landschaft geschützt gëtt.

Esou sot et och e Samschdeg de Landesplanungs-Minister Claude Turmes, als Invitée an der Emissioun Background.

Virun ëmmerhin 18 Joer war d'Iddi fir d'plan sectoriellen, ënnert dem deemolege CSV-Minister Michel Wolter entstanen. Déi 4 Pläng sinn elo opgedeelt an de Logement, d'Industrie- respektiv Aktivitéitszonen, Landschaften an Transport.

De Prinzip ass deen, dass net méi am Gréngs soll gebaut ginn. Et sollen nei Wunnengen an Industriezonen op scho genotzten Terrainen entstoen, beispillsweis op alen Industriefrichen, déi da seriö sanéiert misste ginn.

Um Site geoportail.lu ka jiddereen op enger interaktiver Kaart no-kucken, wéi eng Terrainen vu wéi engem Plan sectoriel concernéiert sinn.