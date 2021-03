Tëscht Kautebaach a Wolz gouf e Motocyclist verwonnt, no enger Kollisioun mat engem Auto.

Zu Keel gouf et 2 Blesséierter, wéi en Auto an e geparkte Gefier gerannt ass an tëscht Koler an Héiweng hat sech en Auto iwwerschloen. Heibäi gouf 1 Persoun verwonnt.