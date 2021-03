Den Ausseminister Jean Asselborn huet e Méindeg de Moien d'Asyl- a Migratiounszuele vun 2020 presentéiert

1.167 Persounen hunn zejoert zu Lëtzebuerg Asyl ugefrot, dat sinn der bal 50 Prozent méi wéi d'Joer virdrun. De Grond fir dës Evolutioun ass Corona.

Déi meeschten Asyldemandë koume vu Leit aus Syrien. Am Ganze gouf bei 736 Persounen de Statut vum Réfugié unerkannt. Et goufen zejoert 220 Retouren.

© Tom Zeimet

Lëtzebuerg huet e Solidaritéitsoptrag, et mécht ee méi wéi vill aner EU-Länner, sou den Immigratiounsminister. Am meeschten op Lëtzebuerg immigréiert sinn zejoert iwwregens Fransousen, dono kommen d'Portugisen an dann d'Italiener.