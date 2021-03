Op RTL-Nofro hin huet den Educatiounsministère d'Informatioun, datt den Zenario 3 e Méindeg géing a Kraaft trieden, awer dementéiert.

RTL-Informatiounen no gëtt sech an enger Rëtsch vu Grondschoulen op den Zenario 3 preparéiert, dat heescht, datt d'Coursë just nach moies an de Schoule gehale ginn an nomëttes dann Doheem. An entspriechende Mailen, déi vun Direktiounen am Fondamental erausgaange sinn, geet konkret vum nächste Méindeg rieds, wou d'Mesuren ewell kéinten a Kraaft trieden.

Op RTL-Nofro hin huet den Educatiounsministère déi Informatioun awer dementéiert. D’Erklärung fir dës Rumeur wier, datt eenzel Schouldirektiounen, wou et virun der Fuesvakanz vill Infektioune bei Schoulkanner respektiv Enseignantë gouf, Diskussioune mat de Maisons Relaise ginn hätten, fir sech op den Zenario 3 ze preparéieren.

D'Mesure wier den Ament awer net néideg, sou den Educatiounsministère.

Den Zenario 3 kéint national, regional oder an eenzele Schoule spillen. Wéi gesot mat Enseignement moies an de Schoulen an nomëttes am Homeschooling.