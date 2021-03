En date du 1er mars 2021, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, a présidé l’Assemblée plénière constituante du Conseil économique et social, qui s’est tenue par visioconférence. « Durant cette crise, le Conseil économique et social, en tant que « maison des partenaires sociaux », a montré une fois de plus à quel point il est important, en particulier dans les moments difficiles, de travailler ensemble – en tant que vrais partenaires et dans l’intérêt de notre pays », a noté le Premier ministre lors de l’ouverture de cette assemblée. Le Premier ministre a également tenu à remercier le Président-sortant du CES : « Compte tenu des performances du CES, de la diversité et de la qualité de ses avis dans le cadre de ce mandat sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques Rommes, il est évident que le travail du CES a représenté un soutien indispensable pour le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de nos priorités politiques au cours de ces dernières années ». Pour la mandature 2021-2023, la fonction de Présidence revient au troisième Groupe du CES, composé des membres nommés directement par le Gouvernement. Les fonctions des Vice-Présidences reviennent respectivement au Groupe patronal et au Groupe salarial. Le Premier ministre a eu l’honneur de pouvoir informer l’assemblée des résultats des élections pour la nomination par le Grand-Duc des Président et Vice-Présidents pour la mandature 2021-2023 qui suivent: la Présidence du CES pour la mandature 2021-2023 revient à M. Tom DOMINIQUE,

la Vice-présidence au nom du Groupe patronal pour la mandature 2021-2023 revient à M. Jean-Jacques ROMMES ;

la Vice-présidence au nom du Groupe salarial pour la mandature 2021-2023 revient à M. Steve HEILIGER. Le Premier ministre en félicite la nouvelle présidence et leur souhaite plein succès dans leurs missions futures.