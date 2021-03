Geschitt ass de gewalttätegen Iwwerfall um Bisserwee am Gronn, dat e Méindeg den Owend um kuerz no 18 Auer.

E jonke Mann gouf hei vun 2 onbekannte Männer attackéiert. D'Täter hunn d'Affer geschloen a seng Täschen duerchsicht. Si hunn him dobäi de Portmonni ofgeholl an a Richtung Gronn fortgelaf. Bei béide Männer handelt et sech ëm Persoune mat enger däischterer Hautfaarf, déi follgendermoosse beschriwwe goufen.

Täter 1: Ongeféier 1,80m grouss, hat e wäiss/groe Jogging un, sou wéi eng blo Mask an en donkelbronge Sonnebrëll.

Täter 2: Ongeféier 1,65m grouss, hat eng rout Trainingsjackett mat Kaputz an eng rout/gro Trainingsbox un, eng blo Mask an Dreadlocks.