No enger Sëtzung den 1. Mäerz gouf eestëmmeg decidéiert, dass den Jo Studer, aktuelle Vizepresident, temporär de Posten als FSHCL-President iwwerhëlt.

No der Demissioun vum Georges Jacobs gëtt sech d'Jeeërfederatioun mam Jo Studer en neien President, mee just am Interim. Bis ewell war de Jo Studer, nieft dem Marc Reiter, ee vun de Vizepresidente vun der Fédération St Hubert.

D'Federatioun mat hire bal 2.200 Membere betount, datt de Poste vum President komplett benevole ass.

11 Joer laang stoung de Georges Jacobs un der Spëtzt vun der Jeeërfederatioun an hat iwwerraschend virun engem Mount seng Demissioun annoncéiert.

Wéi et geheescht huet, wier dëst en Hëllefsruff gewiescht, wëll hie sech komplett vun der Politik géif am Stach gelooss fillen. D'Ministesch Carole Dieschbourg géif d'Jeeër net als Partner acceptéieren, ënner anerem hat de Georges Jacobs d'gréng Ministesch der Ligen accuséiert. Och géifen d'Jeeër systematesch ignoréiert a mëssuecht ginn.

Et war och d'Kritik, nodeem d'Juegd am Kader vun de Covid-Restriktiounen als Fräizäitaktivitéit klasséiert gi war, datt eng 2.500 Wëllschwäin net konnte geschoss ginn an d'Jeeër ni ëm hir Meenung zu dëser Decisioun gefrot gi wieren.

Aktuell ginn et iwwer 2.300 Juegdschäiner am Land, d'Juegdlouse sinn op 621 eenzel Parzellen opgedeelt, déi vum September bis Januar nei verpacht goufen.

D'Joer ginn hei am Land ronn 6.000 Réi a bis zu 8.000 Wëllschwäin geschoss.