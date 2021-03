Nieft der drëtter Phas vum Large-Scale-Testing waren och d'Schnelltester en Dënschdeg de Moien en Thema an der Chamber.

Déi drëtt Phase vum Large-Scale-Testing géing net a Fro gestallt ginn, esou de Kommissiounspresident Mars Di Bartolomeo. Ma d'Deputéiert ware sech en Dënschdeg de Moien an der Santéskommissioun awer eens, dass et nëmme funktionéiert, wann och genuch Leit matmaachen. An den éischten zwou Phase vum Large-Scale-Testing hunn een Drëttel vun de Leit hir Invitatioun och tatsächlech wouer geholl. Hei ass also nach Loft no uewen. Fir de Marc Baum vun déi Lénk misst och eng komplett Evaluatioun gemaach ginn, fir erauszefannen, u wat et läit, dass verschidde Leit net an de Large-Scale ginn.

Et wier grondsätzlech e gutt Konzept an déi Lénk hunn déi éischt zwou Phase vum Large-Scale dowéinst och matgestëmmt. Ma d'Konzept baséiert awer virun allem op den Traçage vun de Risikokontakter, esou kënne jo da weider Infektioune verhënnert ginn. Et hätt een awer zum Beispill am Hierscht gesinn, dass den Tracing net no kënnt, wann d'Neiinfektioune séier a signifikant klammen. Dowéinst wier et elo un der Zäit, fir d'Strategie unzepassen an och méi Flexibilitéit virzegesinn, esou den Deputéierten vun déi Lénk Marc Baum.

Extrait Marc Baum

D'Regierung huet an der Kommissioun verséchert, dass d'Tracing-Ekippe méi Kapazitéite kruten. Et kéinte mëttlerweil bis zu 400 nei Fäll den Dag noverfollegt ginn. Den Ament sinn d'Neiinfektioune jo nach méi niddreg, ma et misst trotzdeem scho méi viraus gekuckt ginn, fir op eng eventuell nei Well kënnen ze reagéieren. An deem Fall sollt de Large-Scale-Testing, dee jo och vill Kapazitéite kascht, iwwerduecht ginn.

Nieft der drëtter Phas vum Large-Scale-Testing waren d'Schnelltester en Dënschdeg de Moien en Thema an der Chamber. Och hei stéingen awer nach eng Partie Froen op, esou de Kommissiounspresident Mars Di Bartolomeo vun der LSAP.

Extrait Mars Di Bartolomeo

Eng Millioun vun esou Schnelltester wiere schonn do, et géing also keng Penurie ginn. Ma den Detail, wéi a wou dës solle benotzt ginn, muss awer nach gutt iwwerluecht ginn. Mat Schnelltester sinn nämlech Antigen-Tester gemengt, déi nach ëmmer vun engem Professionnel de santé mussen duerchgefouert ginn. Wann esou Tester also zum Beispill an den Apdikte kënne verkaf ginn, bleift d'Fro nach op, wou se solle gemaach ginn. An der Apdikt selwer wier dat net ëmmer méiglech. Et wéilt een och verhënneren, dass d'Apdikten dann zu enger Zort Hotspot ginn. Ausserdeem muss och op eng gutt Informatiounscampagne gesat ginn, esou de Mars Di Bartolomeo, fir dass esou Schnelltester net eng falsch Sécherheet bréngen. Et wier nach ëmmer eng Mëschung tëscht de Gestes barrière, dem Large-Scale an den neie Schnelltester, déi muss envisagéiert ginn, fir aus dëser Kris erauszekommen.