Carole Dieschbourg äntwert op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierte Gusty Graas.

"D'Carole Dieschbourg këmmert sech net ëm d'Problematik vun den héije Phosphate-Tauxen am Stau" - dat sot de President vun der Agrar-Chamber an engem Zeitungs-Interview virun engem Mount.

"Dat stëmmt net" äntwert d'gréng Ministesch op dëse Reproche vum Guy Feyder. De Probleem, deen op net-konform Kläranlage ronderëm de Stau zeréckzeféieren ass, géif eescht geholl.

Sou schreift et d'Carole Dieschbourg an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten Gusty Graas.

Deemno géifen d'Schafen an d'Limitte vun de Waasserschutzzonen ronderëm de SEBES-Drénkwaasserbecken op en Dossier vum däitschen IWW zeréckgoen, engem Referenz-Institut zu Mülheim bei Düsseldorf.

Als méiglech Kontaminatiouns-Source nennt dësen Dossier d'Ofwaasser respektiv och Phosphor, deen an der Landwirtschaft agesat gëtt an dann an de Stau geréit.

D'Ministesch weist d'Reproche vun der Landwirtschaftskummer vu sech a schreift, datt dëse Gremium trotz adaptéierte Projet de Réglement Grand-Ducal iwwert d'Schutzzone selwer en Expert vum Karlsruher KIT beoptraagt hätt, en Dossier op d'Been ze stellen, deen d'wëssenschaftlech Basis vum éischten Avis sollt a Fro stellen.

Au contraire zu den Aussoe vum Guy Feyder hätt Een am Ëmweltministère duerchaus dësen Avis am Detail gelies, mä zeréckbehalen, datt d'Ongewëssheeten, déi doranner opgelëscht goufen, net d'Limitte vun de Waasserschutzzonen an de Gemenge ronderëm de Stau géifen a Fro stellen an datt näischt méi géif an dësen Texter geännert ginn.

D'Ministesch Dieschbourg stellt sech dann och d'Fro, ob d'Chambre de l'Agriculture wéilt aner Etüde vum Lécker CEBEDEAU oder dem Centre de Ressources des Technologies de l'Environnement wëssentlech ignoréieren, wouranner op d'Riske vun enger Waasserpollutioun am Stau higewise gëtt an d'Ursaachen opgelëscht ginn.

Och de Reproche vum Guy Feyder, datt d'Kläranlagen net géifen den Normen entspriechen, ass der grénger Ministesch no falsch. All dës SIDEN-Installatioune géifen den Normen entspriechen. Och géif an Zukunft de gréissten Deel vum Ofwaasser an d'Anlag an den Heischtergronn geleet ginn.

D'Ursaache vum Phosphat-Opkommes wiere komplex an net un engem eenzege Verursaacher fest ze maachen, och wier et net sënnvoll, fir eleng wëllen d'Baueren an d'Dünge vu Wisen a Felder ze stigmatiséieren.

Sou géifen och Sedimenter, déi duerch d'Buedemerosioun entstinn, Phosphat a sech droen. Op de Sitten vun der Misärsbréck a Béiwe géif duerfir gekuckt, fir dës Ofsetzungen ewechzehuelen, esou e Projet läit den Ament bei de Ponts et Chaussées.