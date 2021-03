Wie gouf an der éischter Phas an de Spideeler géint Corona geimpft, a wien hat dann elo e Recht drop?

Déi Fro gouf a gëtt sech am Moment an alle Klinicken hei am Land gestallt. Dëst nodeems d'Santé d'Verwaltungsréit dozou opgeruff huet. "Aktuell si mer nach amgaangen, intern eis Impflëscht ze préiwen", heescht et aus dem Centre Hospitalier Emile Mayrisch op Nofro hin. Eng éischt Analys wier awer scho gemaach ginn. Dobäi wier allerdéngs näischt Relevantes opgefall.

Bei der Santé ginn et iwwerdeems keng weider Detailer. De leschte Stand ass, dass de Centre Hospitalier du Nord e Méindeg Plainte géint Onbekannt beim Parquet deposéiert huet.

E Samschden hat d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert am 100,7-Interview awer vun zwee Spideeler geschwat, an deenen Irregularitéiten a Bezuch op d'Impfunge gepréift géinge ginn. Deemno leeft nach an enger anerer Klinick de Moment eng intern Enquête.

De Fait, datt an den Hôpitaux Robert Schuman och dräi Membere vum Verwaltungsrot schonn an der éischter Phas geimpft gi sinn, hat iwwerdeems an de leschte Woche fir vill Diskussioune gesuergt.