Organisé en version digitale par le Luxembourg HealthTech Cluster de Luxinnovation et le ministère de l’Économie, l’événement «Overcoming COVID-19: The response of the Luxembourg Healthtech sector» a réuni une centaine de professionnels du secteur des technologies de la santé. Il a permis de faire le point sur le développement de ce secteur-clé de l’économie nationale.

«Le secteur Healthtech a été choisi par le gouvernement il y a une dizaine d’années, comme l’un des secteurs prioritaires de diversification de notre économie», a rappelé le ministre de l’Économie, Franz Fayot, en ouverture de ce cette conférence. «Il est encore jeune et caractérisé par un grand nombre de petites entreprises. Parmi ces entreprises se trouvent aussi des 'hidden champions', avec une expertise unique, qui sont réputés au-delà de nos frontières.»

136 entreprises privées

Selon les données de la dernière cartographie sectorielle mise à jour à l’occasion de cet événement, le domaine du Healthtech regroupe au Luxembourg 136 entreprises privées. Il employait en 2020 près de 1.880 personnes. Ces données, qui sont le fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Économie, le HealthTech Cluster et le département «Market intelligence» de Luxinnovation, sont désormais consultables de manière interactive, en ligne sur le site du Luxembourg HealthTech Cluster qui sera mis à jour plusieurs fois par an.

La conférence «Overcoming COVID-19: The response of the Luxembourg Healthtech sector» a également permis à six entreprises de témoigner de la façon dont elles ont dû adapter leurs business models, voire à se réinventer. Elles ont ainsi pu améliorer leur résilience et renforcer leur durabilité sur le long-terme, notamment en investissant dans la digitalisation de leurs activités et en innovant sur leurs produits et/ou leurs services.

Elles ont pu pour cela – comme d’autres entreprises du secteur – être soutenues au travers différents mécanismes d’aides publiques, dont la panoplie va bientôt s’élargir. «Un nouveau mécanisme de financement, favorisant les partenariats publics-privés pour le secteur médical, va être bientôt annoncé», a prévenu le ministre Fayot. Ce nouveau dispositif sera dévoilé le 1er avril prochain.

L’innovation par la collaboration

Au sein de l’agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche, Luxinnovation, le Luxembourg HealthTech Cluster a pour mission première de rassembler des entreprises des industries des technologies médicales, de la pharmacie, de la biotechnologie, du diagnostic et de la santé et de les accompagner afin de relever les défis multidimensionnels du secteur.

«Nous sommes très fiers, chez Luxinnovation, d’avoir pu soutenir les entreprises qui ont innové pour faire face à cette crise et nous sommes conscients qu’il y a encore beaucoup à faire, y compris à court terme», a indiqué Jean-Philippe Arié, le manager du Luxembourg HealthTech Cluster de Luxinnovation. «Dans un secteur caractérisé par une grande diversité d’acteurs hyperspécialisés, la mise en œuvre de collaborations tous azimuts, parfois inattendues, constitue un défi quotidien. C’est pourtant grâce à ces partenariats que la mise sur le marché de solution innovantes peut être accéléré. Notre rôle, en tant qu’agence de l’innovation, est d’être un acteur de premier plan pour ces mises en relation, que ce soit dans le contexte de cette crise que sur un horizon à plus long terme.»