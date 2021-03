Zu där Conclusioun kënnt d'Fondation Idea an hirem Joresrapport, deen en Dënschdeg presentéiert gouf.

Den Impakt wier ze gesinn an ze spieren, mee Lëtzebuerg wier e gutt Stéck méi resilient wéi aner Länner aus der EU.

Bilan Fondation Idea / Claudia Kollwelter

An dat géif sech engersäits ausdrécken duerch d'Estimatiounen, déi de Statec e Méindeg publizéiert huet. Deemno wier d'Ekonomie zejoert ëm 1,3% zréckgaangen. De Muriel Bouchet vun der Fondation Idea:



"Et ass eng signifikativ Diminutioun, mee et ass awer vill manner schlëmm wéi dat, wat nach viru puer Méint oder am Budgetsprojet virausgesot gouf. Do war nach vu -6% riets. Mir hunn am Ufank och vun engem vill méi schlechten Taux gerechent. A Frankräich ass ee bei -8%, an der Belsch -6% an an Däitschland -5%. Zu Lëtzebuerg si mer also mat den -1,3% guer net sou schlecht."

An enger Etüd, déi a Frankräich gemaach gouf, ass erauskomm, datt de Risk vu Faillitten duerch d'Pandemie an EU-Länner enorm wäert klammen:

"Et weist, datt ee ganz virsiichteg muss si mam aktuelle Kontext. Virun allem, wat beim Dosage a Kalibrage vun den Aiden. Et dierf een déi net ze séier zréckzéien a kucken, wéi sech d'Situatioun um Terrain a bei den Entreprisen entwéckelt. Haaptsächlech bei de klengen Entreprisen. Fir datt mer net ze vill en héijen Taux u Faillite kréien."



De Chômage ass zu Lëtzebuerg an de leschten 12 Méint zwar geklommen, mee och déi Hausse wier net mat där aus den Nopeschlänner ze vergläichen, seet de Muriel Bouchet vun der Lëtzebuerger Denkfabrick. Am Grand-Duché hätten den Aarbechtsmarché an och déi ëffentlech Finanze manner gelidden:



"Um Aarbechtsmarché si mer dat eenzegt europäescht Land, wat nach eng Croissance beim Emploi huet. 2020 hate mer e Plus vun 2%. Dat konnt ee soss néierens an Europa gesinn. Bei den ëffentleche Finanzen hate mer am Verglach zu den anere Länner eng gutt Ausgangspositioun. Dat huet eis och méi resilient gemaach."

Et géif awer nach ëmmer eng grouss Onsécherheet ginn an et wier dofir och schwéier ze soen, ob Lëtzebuerg weider sou resilient bleift, sot nach de Muriel Bouchet vun der Fondation Idea.