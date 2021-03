Leit, déi dëse Produit kaf hunn, sollen deen net consomméieren.

Beim Réckruff handelt et sech ëm de Produit "Saucisson fin en tranches 150 g" vun der Mark Délifin. Wéi et am Schreiwes vun der Liewensmëttelsécherheet heescht, kënne Salmonellen am Produit sinn.

Betraff sinn d'Produite mat den DLC-Datumer 14/03/2021 an 17/03/2021 a mat de Coden GUS1647021027 an GUS1647021032.