En Donneschdeg gëtt d'Urteel géint de Baupromoteur a Sportinvestisseur Flavio Becca gesprach. Him gëtt Blanchiment a Mëssbrauch vu Firmegelder virgeworf. Méi genee geet et am Prozess ëm 842 Luxusaueren am Wäert vu ronn 18 Milliounen Euro, déi bei 13 Perquisitiounen am Joer 2011 séchergestallt goufen. De Gros dovunner war iwwert verschidden Entreprisë kaaft ginn. Dobäi hätte se awer näischt mam Objektiv vun de Bausocietéiten ze dinn, mee wieren deelweis als Investissementer geduecht gewiescht, sou de Flavio Becca wärend dem Prozess Enn Januar. Souwuel de Grond, wéi och d'Manéier vun den Uschafunge stoung awer am Zentrum vun de Verhandlungen. De Parquet huet um Enn vum Prozess 3,5 Joer Prisong gefuerdert, mat méiglechem Sursis. Dëst well den 58 Joer ale Flavio Becca keng Virstrofen huet. Doriwwer eraus gouf eng Geldstrof vun 250.000 Euro an d'Konfiszéiere vun 324 Luxusauere gefrot. D'Defense vum Flavio Becca hat um leschte Prozessdag dës Fuerderungen als iwwerdriwwen duergestallt, well sech hire Mandant näischt ze reprochéieren hätt. Dofir gouf de Fräisproch gefrot. En Donneschdeg gi mir da gewuer, wat d'Riichter zréckbehalen. Nom Urteel huet den Flavio Becca 40 Deeg Zäit, fir an Appell ze goen.