D'CSV weist sech enttäuscht, dass bis ewell just den Outil fir d'Evaluatioun virgestallt gouf an nach keng fäerdeg Resultater.

Et dauert ze laang, bis Kanner a Jugendlecher mat spezielle Besoinen tatsächlech gehollef kréien. Dat wier eng Ausso, déi ee vum Terrain dacks héiert, esou d'CSV-Deputéiert Martine Hansen. Dowéinst war an zwou Motioune festgehale ginn, dass de ganze System sollt evaluéiert ginn.

An der Educatiounskommissioun kruten d'Deputéiert e Mëttwoch gesot, wou dës Evaluatioun dru wier. Fir d'Martine Hansen, Vizepresidentin vun der Educatiounskommissioun, geet et net séier genuch. Ausserdeem géingen déi verschidde Beräicher separat evaluéiert ginn an dowéinst wier d'Suerg do, dass de System am Ganzen aus den Ae verluer gëtt.

Extrait Martine Hansen

Et wier een och enttäuscht doriwwer, dass bis ewell just den Outil fir d'Evaluatioun virgestallt gouf an nach keng fäerdeg Resultater. Fir de Kommissiounspresident Gilles Baum vun der DP brauch esou e groussen Dossier och seng Zäit. Et géing wéineg Sënn maachen, fir d'Evaluatioun séier duerchzeboxen. Méi wichteg wier et, all d'Acteuren um Terrain ze consultéieren.

Et hätt een awer och wéinst der Coronapandemie e klenge Retard kritt, well et méi schwéier wier, un déi ënnerschiddlech Acteuren ze kommen, esou nach de Gilles Baum. Am September soll d'Evaluatioun dann awer fäerdeg sinn.