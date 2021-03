D'Lëtzebuerger Autoritéiten acceptéiere vun elo un, nieft Lëtzebuergesch, Franséisch, Englesch an Däitsch, d'Resultater och nach op 3 anere Sproochen.

Dat schreift nieft SchengenVisaInfo.com och d'Luxair op hirem Site.

Vu Januar u muss jo all Mënsch, dorënner och Kanner vu 6 Joer un, dee per Fliger a Lëtzebuerg areese wëll, en negative Corona-Test virweise kënnen, deen net méi al ass wéi 72 Stonnen. Dës Mesure gëllt aktuell bis den 31. Mäerz.

Just Persounen, déi wärend de leschten 72 Stonne bannent dem Schengenraum oder der EU gereest sinn, si vun där Mesure ausgeschloss. Grad wéi Persounen, déi an de leschten 3 Méint eng Infektioun mam Sars-CoV-2 iwwerstanen hunn a keng Symptomer méi virweisen. Do muss een allerdéngs e Attest vum Dokter presentéieren.