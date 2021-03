D'Lëtzebuerger Delegatioun stécht grad matten an de Preparatioune fir d'Olympesch Summerspiller vum 23. Juli bis den 8. August zu Tokio.

De Grand-Duc Henri huet viru kuerzem d'Sportinfrastrukturen an der Coque besicht, méi genee den "High Performance Training and Recovery Center" (HPTRC), fir den Athlete bei hirem Training nozekucken a sech mat hinnen auszetauschen. Bei dëser Geleeënheet huet hie sech och duerch déi verschidde Raim vun dësem Zenter, dee vum "Luxembourg Institute for High Performance in Sports" (LIHPS) geréiert gëtt, féiere gelooss.

© Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Empfaange gouf de Grand-Duc, deen och Member vum Internationalen Olympesche Comité a vum Verwaltungsrot vum COSL ass, vum Sportminister Dan Kersch, dem COSL- an LIHPS-President André Hoffmann an dem Marc Mathékowitsch, President vum Verwaltungsrot vun der Coque.