E Freideg am Nomëtteg informéieren de Premier an d'Gesondheetsministesch iwwert d'Aarbechten aus dem Regierungsrot.

Am Regierungsrot wäert haut decidéiert ginn, wéi et mat de Corona-Restrictiounen weidergeet. Déi aktuell gëlle jo nach 9 Deeg also bis de 14. Mäerz nach mat.

E weider Sujet wäert d'Autorisatioun fir den AstraZeneca-Vaccin fir Leit iwwer 65 Joer sinn. Den zoustännege Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses, huet jo gëscht säi Feu-vert ginn. D'Regierung muss elo kucken, wat den Impakt op déi national Impfstrategie ass.

Um 16 Auer ginn de Premier an d'Santésministesch dann eng Pressekonferenz, déi der och live um rtl.lu kënnt suivéieren.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.